Krádež policisté muži překazili

TŘEBÍČSKO: Muž je obviněn ze série vloupání

Policistům se podařilo objasnit sérii krádeží, ke kterým došlo v obcích Třebíčsku. Podezřelého muže zadrželi, když se vloupal do skladu a začal si připravovat věci k odcizení. Na policejní oddělení za ním směřovala také žena, která se na některých krádežích podílela. Celková škoda přesáhla částku půl milionu korun. Převážnou část odcizených věcí se ale policistům podařilo zajistit a mohly se tak vrátit zpět majitelům. Zadržený muž i žena jsou obviněni ze spáchání dvou trestných činů.

Zadržet podezřelého muže se policistům podařilo o uplynulém víkendu v katastru obce Rudíkov, kde ve večerních hodinách vnikl do objektu společnosti a vloupal se do skladu. Odcizil několik desítek balení obkladů, které vynosil ven. Před policisty se muž maskovaný kuklou pokusil ještě ujet na elektrokoloběžce s připojenou kárkou, úspěšný ale nebyl a velmi rychle skončil s pouty na rukou. Jeho další cesta směřovala do policejní cely. Policisté zajistili věci, u kterých vznikl předpoklad, že byly použity nebo získány při trestné činnosti. Nedaleko objektu vypátrali zaparkované dodávkové vozidlo, se kterým podezřelý muž do lokality přijel. Místo činu ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. Prověřováním kriminalisté dále zjistili, že podezřelý muž má na svědomí také další krádeže.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání dvaatřicetiletého muže a stejně staré ženy. „Muž i žena byli obviněni z přečinu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda, a dále přečinu poškození cizí věci,“ řekl mjr. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Oba obvinění již byli v minulosti soudně trestáni pro různorodou trestnou činnost. Žena si už odpykala i nepodmíněný trest odnětí svobody ve věznici.

Muž je obviněn z toho, že se v době od konce července do prosince dopustil šesti krádeží v objektech v obcích Rudíkov, Brancouze a Láz. Ve dvou případech měl s sebou komplice, kterým byla dvaatřicetiletá žena. Sám se muž vloupal do řadové garáže, novostavby rodinného domu a zemědělského objektu. Z garáže si odnesl nářadí a z novostavby kabely, křovinořez a vrtáky. Společně se ženou vnikli opakovaně do skladu společnosti, přičemž při jedné krádeži způsobili škodu za více než 400 tisíc korun. V první polovině prosince si totiž ze skladu odnesli drtič stavební suti, dopravník a obklady. Odcizené věci muž po krádeži odvážel s tím, že je bude sám používat. Po zadržení věci vydal.

Stíhání obviněného muže i ženy je vedeno na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí oběma obviněným trest odnětí svobody až na pět let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

5. ledna 2024

