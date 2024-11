Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež pod dohledem kamer

Projevili zájem o autorádio, ale nakonec si jeden z mužů odnesl notebook, který nezaplatil.

Policisté z místního oddělení Hostivař prosí veřejnost o pomoc při ztotožnění dvou mužů. Na začátku října kolem šestnácté hodiny vstoupili do prodejny elektra dva muži. Nejdříve společně procházeli prodejnu, posléze požádali prodavačku o pomoc při výběru autorádia. Po chvíli se jeden z mužů vzdálil a odešel do druhé části prodejny, kde z prodejního panelu s vystaveným zbožím odpojil bezpečnostní kabel od notebooku, který vzal a ukryl ho pod bundu. Mezi tím druhý muž ukončil rozhovor s prodavačkou a společně i s odcizeným notebookem odešli z prodejny. Policisté na místě zajistili kamerové záznamy, na kterých je dvojice mužů zachycena, nicméně se do současné chvíle nepodařilo zjistit jejich totožnost.

Krádeží notebooku byla způsobena škoda za více než dvacet tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu krádež ve formě spolupachatelství, kdy v případě prokázání viny a odsouzení hrozí dvojici trest v odnětí svobody v délce až dvou let.

V případě, že poznáváte muže zachycené na kamerovém záznamu, prosím informace oznamte na linku 158.

kpt. Eva Kropáčová

11.11.2024

