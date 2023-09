Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krádež pěti kol objasněna

LOUNSKO - Trojice zlodějů zadržena krátce po poslední krádeži.

Během jednoho týdne došlo k vloupání do kolárny v jednom z bytových domů v Lounech. V prvním případě majiteli zmizeli dvě jízdní kola v hodnotě 11 200,-Kč. O týden později zmizela ze stejné místnosti další 3 kola v hodnotě 37 tisíc korun. To vše ale vyšlo najevo v jeden den. Případu se ihned v okamžik oznámení chopili lounští kriminalisté a než bylo dokončeno zpracování oznámení, byla odcizená kola během pár hodin vypátrána i s pachateli. Hlavní osobou skutku je žena, která v domě kdysi bydlela a ponechala si klíče od vchodu. Za pomoci klíčů se v prvním případě vplížila s dalším spolupachatelem do kolárny, kde si vyhlédli a odvezli dvě kola. Při druhém skutku již jen klíče předala svému parťákovi a ten s dalším pomocníkem odcizil další tři kola. Jedno kolo poté policisté objevili v zastavárně, další jim vydali kupci a zbytek byl zajištěn spolu s pachateli. Ženě (24 let) a muži (29 let) bylo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení z přečinu krádeže. Třetí mladistvá osoba je trestně stíhána pro provinění z krádeže.

27. září 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

