Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež peněženky v nonstop jídelně

Dvojice odcizila zaměstnancům v šatně veřejné jídelny peněženku s hotovostí i platební kartou. Tři hodiny po krádeži podezřelé dopadli policisté na Andělu.

Do veřejné nonstop jídelny v Praze 5 vstoupila dvojice krátce po poledni, ale na oběd, jak se záhy ukázalo, ani jeden z nich nemyslel. Žena využila situace, kdy zaměstnanci provozovny obsluhovali hladové zákazníky, a nepozorovaně pronikla do neuzamčené šatny. Celou ji prohledala, až narazila na batoh, ve kterém byla portmonka s několika tisícikorunami a platební kartou. Věci schovala a opět se nepozorovaně vrátila zpět do veřejně přístupných prostor. Tam už na ni netrpělivě čekal její komplic, který ji celou dobu jistil, a lup si od ženy vzal. Společně pak jídelnu ve spěchu opustili.

Poté, co zaměstnanci zjistili, že byli okradeni, ohlásili vše přivolaným policistům. Ti zajistili kamerové záznamy a předali popis podezřelých hlídkám v terénu. Po necelých třech hodinách od krádeže si povedeného páru všimla jedna z hlídek policistů místního oddělení Smíchov na Andělu. Dvojice pravděpodobně již nepočítala s tím, že by mohla být nalezena, a tak se ani nijak neschovávala. O to více byla překvapena, když je policisté na místě zadrželi. Odcizenou peněženku se však nalézt nepodařilo, dvojice ji vhodila do odpadkového koše, který byl ještě před jejich dopadením vyvezen.

Zadržení mají bohatou trestní minulost především majetkového charakteru a shodně již byli i několikrát trestně stíháni. V současné době jsou podezřelí ze spáchání trestného činu krádež a neoprávněné opatření padělání a pozměnění platebního prostředku, za což hrozí několikaletý trest odnětí svobody.

Případ se stal ve středu 31. března.

por. Mgr. Jan Rybanský - 6. duben 2021

Související dokumenty video.mp4

Velikost souboru:37,7 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem