Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež peněženky s doklady

J.Hradec – Hledáme svědky, kteří mohou ustanovit pachatele.

Policisté z obvodního oddělení J. Hradec pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu krádeže, který v době od 13:15 hodin do 13:30 hodin dne 16. května v obchodě KIK v Rezkově ulici v J. Hradci odcizil volně položenou černou pánskou koženou peněženku ve které byl uložen občanský a řidičský průkaz vedený na jméno poškozeného. Dále odcizil debetní platební kartu bankovního ústavu a finanční hotovost ve výši 7 000 korun. Neznámý pachatel způsobil poškozenému celkovou škodu ve výši nejméně 7 100 korun.

Jindřichohradečtí policisté žádají mladou ženu ( fotografie níže), která mohla být svědkyní tohoto protiprávního jednání, nechť se přihlásí policistům a svojí výpovědí pomůže v ustanovení pachatele. Žádáme rovněž spoluobčany, kteří znají totožnost mladé ženy, aby též volali linku 158.

Popis ženy: věk 20-30 let, tmavé vlasy stažené do krátkého culíku, pod culíkem na zádech tetování, rovněž potetovaná pravá ruka od ramene po loket. Oblečena do modrých šatů na ramínka, délka šatů nad kolena, na nohou černé baleríny. Žena měla u sebe malé dítě v kočárku. Kočárek má černý podvozek se čtyřmi koly, na kterém je nasazena korbička světlé ( bílé, nebo béžové) barvy, na střeše kočárku je kapsa tmavší barvy.

Předem děkujeme za spolupráci.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

24. června 2022

vytisknout e-mailem