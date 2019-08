Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Krádež peněženky

HAVLÍČKOBRODSKO: Při nakupování buďte obezřetní

Havlíčkobrodští policisté prošetřují případ krádeže peněženky, ke kterému došlo ve středu 7. srpna kolem osmé hodiny večer v prodejně obchodního řetězce na ulici Bělohradská v Havlíčkově Brodě. Dosud neznámý pachatel využil nestřeženého okamžiku, kdy se žena na malý moment vzdálila od nákupního vozíku, kde měla odloženou peněženku s finanční hotovostí kolem jednoho tisíce korun a osobními doklady. Policisté případ zadokumentovali jako přestupek proti majetku a nadále provádí šetření a po pachateli pátrají.

V souvislosti s tímto případem opětovně apelujeme na občany, aby si chránili své věci a předešli tak problémům spojeným s jejich krádeží. Společně s odcizenou peněženkou nepřijde spousta lidí jen o finanční hotovost, ale v mnoha případech také o osobní doklady, které si do peněženek ukládají. Nejen že si musíte následně zařídit jejich nové vydání, ale mějte také na paměti, že odcizené doklady může někdo zneužít ve váš neprospěch. Kabelky, tašky a peněženky si neodkládejte do nákupních vozíků ani na jiném nezabezpečeném místě. Při nakupování buďte obezřetní a dobře si hlídejte svoje věci. Nezapomeňte, že příležitost dělá zloděje, a když necháte svoji tašku odloženou bez dozoru, může vám ji vzít i člověk, který by to za jiných okolností nikdy neudělal. Věnujte pozornost svému okolí a lidem, kteří se pohybují kolem vás, a to i ve chvíli, kdy se soustředíte na výběr zboží. Myslete také na to, že v některých případech může být pachatelů více a spolupracují. Jeden vás zabaví různými dotazy nebo žádostmi o pomoc a druhý vás okrade. Plnou soustředěnost si vyžaduje i závěr vašeho nákupu při odchodu od pokladny. Peněženku či platební kartu si hned po platbě ukliďte na bezpečné místo, kde ji máte pod svoji neustálou kontrolou.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

8. srpna 2019

