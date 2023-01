Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež peněz z kasičky v kostele

Strakonice – Pachatelé dopadeni během krátké doby.

Drzost pachatelů opravdu nezná mezí. Strakoničtí policisté přijali koncem minulého týdne oznámení o vloupání do kasičky umístěné v kostele Svaté Markéty ve Strakonicích. Pachatel kostel navštívil, ale rozhodně ne za účelem modlitby a víry. Přišel krást. Kostel během krátké doby navštívil se stejným úmyslem rovnou čtyřikrát. Násilím se vloupal do plechové kasičky upevněné zevnitř na vchodové mříži, která je opatřena visacím zámkem a slouží k finančním darům příchozích pro kostel. Z ní vybral mince v celkové hodnotě několik stovek korun. Případem se intenzivně začali zabývat strakoničtí policisté. Maximální nasazení vyšetřujícího policisty z místního obvodního oddělení přispělo k rychlému dopadení pachatelů. Již za čtyři dny se dopátral ke dvěma osobám, k ženě s mužem z Písecka, kterým sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Do dvou týdnů by tak měli stanout před soudem, který rozhodne o jejich trestu.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

11. ledna 2023

vytisknout e-mailem