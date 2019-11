Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež peněz

Písek – Kestřany – Pachatel z chaty odnesl více než jedenáct tisíc korun.

Písečtí policisté prošetřují případ krádeže finanční hotovosti z chaty v obci Kestřany. Zatím nezjištěný pachatel do rekreačního objektu vnikl někdy v době od večera dne 11. listopadu do jednadvacáté hodiny dne 14. listopadu. Dostal se do místnosti a ze stolu odcizil více než jedenáct tisíc korun.

Na místo činu vyjížděla hlídka policistů píseckého obvodního oddělení. Policisté místo činu ohledali, vše zadokumentovali a vedou další šetření k objasnění události.

15. listopadu 2019

