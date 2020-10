Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež pachateli nevyšla

Strakonice – Kradl v podmínce a ještě v nouzovém stavu.

Ve čtvrtek 15. října 2020 před 15 hodinou odcizil 51letý cizinec v jednom ze supermarketů ve Strakonicích zboží za 215 korun. Zřejmě zapomněl na vládou vyhlášený stav nouze a na to, že je v podmínce. V obchodě vzal z regálů uzeninu a láhev vodky. Uzeninu uschoval do kapsy bundy a láhev vodky strčil do kapsy kalhot. Při odchodu ale neunikl pozornosti zaměstnancům, kteří muže zadrželi a přivolali na místo policisty. Nákup bude tentokrát hodně drahý.

16. října 2020

