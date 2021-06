Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež oken z objektu firmy

Tábor – Planá nad Lužnicí – Způsobená škoda činí bezmála 35 000 korun.

Pátráme po pachateli či pachatelích, kteří v blíže neurčené době od 11. do 15. června 2021 vnikli násilím do objektu firmy ve Strkovské ulici č. p. 188 v Plané nad Lužnicí. Po překonání oplocení vnikli do prostor areálu, kde z volně přístupné plochy z kovového stojanu odcizili celkem devět kusů plastových oken různých rozměrů. Vlastní krádeží a poškozením oplocení objektu způsobili firmě škodu ve výši bezmála 35 000 korun.

Po zloději či zlodějích, stejně jako po odcizených oknech, pátrají policisté místně příslušného sezimovoústeckého obvodního oddělení. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění skutku, a to jak k výskytu podezřelé osoby či osob s vozidlem na místě činu, tak k výskytu či podezřelé nabídce prodeje plastových oken, sdělte prosím policistům ne jejich služebně či telefonní lince 974 238 730. Děkujeme.

18. června 2021

