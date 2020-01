Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež objasněna

Prachatice – Netolice – Podezřelý se obdobného přečinu dopustil opakovaně.

Netoličtí policisté sdělili podezření 20letému muži z Prachaticka z přečinu krádeže. Podezřelý vnikl začátkem prosince do sportovní haly a následně do neuzamčené šatny v Netolicích, ze které poté odcizil odloženou pánskou mikinu a černošedý batoh, čímž poškozeným způsobil škodu za nejméně 1 100 korun. Uvedeného jednání se dopustil i přesto, že již byl za obdobný přečin krádeže v posledních třech letech odsouzen trestním příkazem okresního soudu. Další prověřování provádí netoličtí policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

12. ledna 2020

vytisknout e-mailem