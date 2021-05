Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež notebooku v přímém přenosu - AKTUALIZACE

PLZEŇ - Policisté pátrají po totožnosti muže, kterého zachytila kamera při krádeži elektroniky.

Aktualizace:

Policisté děkují veřejnosti za získané poznatky. Totožnost muže je již policistům známa.

Muž si z obchodu s elektronikou odnesl zboží, za které nezaplatil. Tímto přijatým oznámením se policisté obvodního oddělení Plzeň Bory začali aktivně zabývat. Neznámý pachatel dne 25. května 2021 v Plzni na Borech vešel do obchodu s elektronikou a na ploše prodejny zamířil přímo k vystaveným notebookům. Během chvíle si jeden z nich s úhlopříčkou 14" vyhlédl, odpojil od přívodního kabelu, ukryl do kraťasů a uschoval pod mikinu. S takto uloženým lupem, za necelé dvě desítky tisíc korun, prodejnu okamžitě opustil, aniž by za zboží řádně zaplatil. Policisté pátrají nejen po pachateli, ale i po odcizené elektronice. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. V rámci objasňování případu policisté získali kamerový záznam, na kterém je zachycena osoba podezřelá ze spáchání protiprávního jednání.

Policisté se obrací na širokou veřejnost se žádostí o pomoc při objasňování případu. Vyzývají občany, kteří jsou schopni identifikovat osobu zachycenou na přiloženém záznamu z kamery, aby se osobně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na bezplatnou linku 158. Za případné poznatky děkujeme.

nprap. Veronika Hokrová

26. května 2021

