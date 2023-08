Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež nářadí za téměř 200 000 korun

Strakonice – Vloupání do stavební buňky.

Do stavební buňky na parcele v blízkosti železničního přejezdu v katastru obce Závišín se v době od 30. července 2023 do 31. července 2023 vloupal dosud neznámý pachatel. Násilím vnikl do stavební buňky, ze které odcizil rozbrušovačku zn. Husquarna, uhlové brusky zn. Metabo a Bosh, velkou elektrocentrálu zn. Honda, ponorný vibrátor zn. Wacker, fukar zn. Husquarna, vrtací kladiva zn. Milwaukee a DeWalt, křovinořez zn. Husqarna a okružní pilu zn. DeWalt. Pachatel způsobil škodu na odcizených věcech za bezmála 190 000 korun.

Případ šetří blatenští policisté. Jakékoli informace, které by pomohly k dopadení pachatele, volejte na tel. č. 974 237 710. Děkujeme veřejnosti za spolupráci.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

1.srpna 2023

vytisknout e-mailem