Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Krádež nářadí z neuzamčené garáže i dílen

JIHLAVSKO: Je nutné dbát na zabezpečení svého majetku

Policisté pátrají po pachateli, který v obci Kamenička vnikl do čtyř objektů a odcizil věci v hodnotě více než padesát tisíc korun. Ke spáchání činu došlo v době od úterý 11. února do pátku. Pachatel vnikl na pozemek domu a z neuzamčené garáže odcizil různé nářadí jako brusky, vrtačky a motorové pily. Motorové pily si pachatel v obci odnesl ještě ze dvou jiných neuzamčených dílen a pozemku rodinného domu, přičemž jeden z okradených přišel navíc o vrtačku.

Místa činu policisté ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají.

Dále policisté znovu připomínají, že je nutné dbát na zabezpečení svého majetku. Domy, garáže, dílny, kůlny nebo jakékoli jiné skladovací prostory by měli jejich majitelé zamykat. Zamčené by měly být vždy, když zůstanou opuštěné, byť by odešel majitel pryč jen na chvilku. Zvláště neuzamčené prostory, kde je uskladněné nářadí, zahradní technika nebo jízdní kola se můžou stát cílem pachatele, kterému pak bude stačit ke krádeži věcí jen chvíle. Cenné věci rovněž nelze nechávat někde jen tak volně odložené.

Zvláště v menších obcích, kde se lidé vzájemně dobře znají, je vhodné, aby si obyvatelé také všímali pohybu podezřelých neznámých osob a vozidel.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

18. února 2020

vytisknout e-mailem