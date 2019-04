Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež nářadí

Tábor – Hmotná škoda činí bezmála 33 000 korun. (Hlasová schránka 974 238 116)

Pátráme po zloději, který se v době uplynulého víkendu, konkrétně od osmé hodiny ranní soboty dne 27. dubna do půl osmé hodiny ranní pondělí dne 29. dubna 2018, vloupal do dílenské části školního objektu v ulici Martina Koláře na Maredově vrchu v Táboře. Po násilném vstupu zde odcizil dílenské nářadí, a to pilu značky Aligátor De Walt 430 mm typu DT 2947, průmyslový vysavač značky Narex typu VYS-3021, dvě úhlové brusky značek Einhell RT-AG 115 mm a WS 20-230H a dvě ruční míchadla značky Hitaschi UM 1600 VST a UM 1200 VST. Vlastní krádeží a poškozením zařízení objektu byla školnímu zařízení způsobena souhrnná hmotná škoda ve výši bezmála 33 000 korun.

Po zloději či zlodějích, stejně jako po odcizeném nářadí, pátrají ve spolupráci s táborskými kriminalisty policisté místního obvodního oddělení. Jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění daného skutku, zejména pak k výskytu či podezřelé nabídce prodeje uvedeného nářadí, sdělte prosím policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře či telefonní lince 974 238 700. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

30. dubna 2019

