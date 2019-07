Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Krádež na prodejně čerpací stanice

KARLOVARSKO – Krást se nevyplácí.

Za krádež ve formě spolupachatelství vedou policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře zkrácené přípravné řízení. Podezření z pokračujícího přečinu Krádež sdělili 33letému muži z Karlových Varů. Jeho spolupachatelé 39letá žena a 57letý muž si vyslechli téhož dne podezření ze spáchání přečinu Krádež.

Začátkem července tohoto roku kolem deváté hodiny večerní po předchozí společné domluvě měli vejít na prodejnu čerpací stanice v Karlových Varech. Zde si měli do přinesených tašek uschovat vystavené zboží z regálů, a to například různé hračky, doutníky a čokolády. Zbývalo už jen zaplatit. To však pachatelé neudělali a prodejnu opustili bez zaplacení uvedeného zboží.

Pár dní po společném lupu měl 33letý muž ze stejné prodejny čerpací stanice odcizit motorové oleje, uschovat si je pod kalhoty a odejít bez jejich zaplacení. Takového jednání se dopustil i přesto, že byl za přečin Krádež v posledních třech letech odsouzen rozsudkem Okresního soudu.

V případě prokázání viny hrozí 39 leté ženě a 57letému muži trest odnětí svobody až na 2 léta a 33letému muži trest odnětí svobody až na 3 léta.

pprap. Eva Valtová

nprap. Bc. Zuzana Týřová

23. 7. 2019

