Krádež na osobě a vloupání do vozidel

ÚSTÍ NAD LABEM - Objasnění případů majetkové trestné činnosti.

Podezřelá okradla před ní jdoucí ženu

Policisté z obvodního oddělení Neštěmice šetří případ okradené 41letou ženy. V rámci šetření tohoto případu se jim podařilo zajistit záznamy z kamerového systému, na kterých následně celé okradení bylo nahráno. Po vyhodnocení se jim podařilo ztotožnit podezřelou osobu, kterou je 66letá žena. Poškozená vycházela po schodech do jednoho z panelových domů, kdy se při chůzi na ní „nalepila“ podezřelá. Následně jí bez povšimnutí odcizila peněženku s doklady a hotovostí. Tímto jednáním způsobila poškozené škodu kolem 12 tisíc korun. V případě prokázání viny před soudem, podezřelé hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Vloupání do vozidel objasněno

Ústečtí kriminalisté objasnili případ vloupání do osobního vozidla, ke kterému došlo koncem října loňského roku v ulici U Koupaliště. Policejní komisař sdělil obvinění dvěma mladistvým z trestného činu Krádeže. Obvinění v nočních hodinách se po rozbití okna vloupali do dvou zaparkovaných vozidel Škoda Superb a Škoda Fabie. Z těchto vozidel následně odcizili osobní věci majitelů. Celková způsobená škoda se pohybuje kolem 13 tisíc korun.

Ústí nad Labem 12. ledna 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

