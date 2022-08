Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež motorky

České Budějovice - Zelenou Kawasaki s motorkářskými doplňky odcizil neznámý pachatel.

Vloupání do řadové garáže v Papírenské ulici v městské části Rožnov, vyšetřují českobudějovičtí policisté z městského obvodního oddělení. Dosud neznámý pachatel se vloupal do garáže, kde odcizil zaparkovanou motorku tovární značky KAWASAKI Z900 ABS, zelené barvy, registrační značky 8C 5741, motocyklovou přilbu značky NEXT, černobílé barvy, motocyklovou kombinézu značky CRX, černo bílé barvy s neonovými reflexními prvky, kdy byla majiteli způsobena škoda za více jak 187 000 korun.

Případ je vyšetřován pro podezření ze spáchání přečinu Krádež. V této souvislosti žádají zmínění policisté o pomoc, kdo by měl o odcizené motorce nějaké informace, kontaktujte nás na obvodním oddělení České Budějovice – město, ulice 28. října 1, telefon 974 226 700 či případně na lince tísňového volání 158.

Děkujeme za vaši spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

26. srpna 2022

