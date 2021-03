Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež motocyklů JAWA

J.Hradec – Do skladu s garáží vnikl nezvaný host.

Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu krádeže, který v době od 15:30 hodin dne 10. března do 18:30 hodin dne 14. března překonal a odcizil visací zámek zabezpečující vstupní plné dveře do skladu s garáží objektu bývalého teletníku za kravínem ve Strmilově. Zde rovněž překonal petlici do skladu pneumatik a disků. Z garáže odcizil červené motocykly před renovací JAWA MUSTANG a JAWA 555. Nepohrdl ani rámem na motocykl JAWA 155 a tzv. „ kejvačkou“. Spokojen se svým lupem místo stejnou cestou opustil. Svým jednáním způsobil škodu poškozenému ve výši nejméně 22 000 korun.

Jelikož se neznámý pachatel svého jednání dopustil v době, kdy byl vyhlášen pro území ČR nouzový stav, pokud bude dopaden a usvědčen, hrozí mu zvýšená trestní sazba a to trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

Pokud máte informace vedoucí k dopadení pachatele, sdělte je jindřichohradeckým policistům cestou tísňové linky policie 158. Děkujeme.

15. března 2021

