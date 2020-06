Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež lavic u kempu

Jindřichův Hradec - Muž si v době vyhlášeného nouzového stavu přivlastnil pivní sedací sety a slunečník.

Jindřichohradečtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality v úzké spolupráci s policisty obvodního oddělení Suchdol nad Lužnicí objasnili v těchto dnech případ krádeže pivních lavic se stoly a slunečník v hodnotě 6 500 korun. Z uvedeného skutku je důvodně podezřelý 39 letý muž z Jindřichohradecka, který se pravděpodobně v polovině března vloupal do skladu jednoho rekreačního zařízení, kde si přivlastnil uvedené věci.

Suchdolští policisté zjistili, kde jsou věci uložené a při vyšetřování případu je uvedený muž vydal pro účely trestního řízení.

Včera si z rukou kriminalistů převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty přečinu Krádež. Vzhledem k tomu, že se skutku dopustil v době vyhlášeného nouzové stavu Vládou ČR, hrozí mu vyšší trestní sazba a to od dvou do osmi let. Jeho stíhání je vedeno nevazebně.

16. června 2020

