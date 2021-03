Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež kol

České Budějovice - Jednostopá vozidla změnila majitele. Pokud o nich víte, ozvěte se nám.

Českobudějovičtí policisté z městského oddělení od včerejšího odpoledne vyšetřují případ krádeže vloupáním do sklepní koje v Hroznově ulici. Dosud neznámý pachatel od počátku března do včerejšího rána, nezjištěným způsobem vnikl do sklepa bytového domu č. 7, odkud odcizil dvě pánské jízdní kola a to značky CANONDALE F-SI, černé barvy a CUBE, modré barvy s oranžovými prvky, čímž byla majitelům způsobena škoda za více jak 110 000 korun.

Případ je řešen pro podezření ze spáchání přečinu Krádež. V té souvislosti žádají policisté případné svědky, aby nás kontaktovali na obvodním oddělení v ulici 28. října 1, České Budějovice, telefon 974 226 700, případně na lince tísňového volání 158.

Děkujeme.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

21. března 2021

