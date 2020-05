Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež klempířských prvků

PLZEŇ - Celkem 9 metrů půdního žlabu z měděného plechu odcizil z půdních prostor obytného domu. Krádeží klempířských prvků obyvatelům domu při dešti zateklo do jejich obydlí.

Neznámý pachatel drze "zaškodil" obyvatelům jednoho domu v centru města Plzně. V době od 14. do 23. května 2020 se neznámý pachatel nezjištěným způsobem dostal do jednoho z domů v ulici Bedřicha Smetany. Násilím vnikl do půdních prostor domu, ze kterého odcizil 9 metrů půdního žlabu z měděného plechu za necelých 7 tisíc korun. Ten sloužil k odvodu dešťové vody. Přicházející déšt nájemníky horního patra domu upozornil na to, že něco není v pořádku, když došlo k promáčení vnitřních prostor poškozených obyvatelů domu. Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed se tímto nahlášeným případem zabývají a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci a po pachateli dále pátrají.

nprap. Veronika Hokrová

28. května 2020

vytisknout e-mailem