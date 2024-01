Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Krádež kameniva

Karvinsko - na odvoz kameniva si měl pronajmout bagr i nákladní auta

V sobotu 20. ledna dopoledne vyjela hlídka obvodního oddělení Horní Suchá do neoploceného areálu v katastru obce. Podnětem bylo oznámení majitele na linku 158 o krádeži kamení, které zde měl uskladněno. Jeho zaměstnanec mu volal s tím, že u jejich kameniva stojí bagr a nakládá ho na nákladní auta. Po příjezdu do areálu majitel zjistil, že z hromady kamení bylo již odebráno téměř 200 tun. Muži, který se zde pohyboval, řekl, že materiál je jeho. Dostal od něj však překvapivou nabídku na zaplacení již odvezeného kamení. Na to ovšem majitel nechtěl přistoupit a vše oznámil policii.

Policisté začali následně „rozmotávat složité klubko obchodních vztahů“. Z výpovědí všech zúčastněných zjistili, že sedmačtyřicetiletý muž měl zorganizovat odvoz kamení, které mu nepatřilo, na jinou skládku v Ostravě, aby ho prodal. Bagr měl mít pronajatý sám a k odvozu si měl u jiné firmy najmout devět nákladních aut. O tom, že materiál nevlastní, dle jeho sdělení nikdo jiný nevěděl. On sám se prý domníval, že kameny nikomu nepatří. Veškeré odcizené kamenivo v hodnotě téměř 50 tisíc korun, které bylo zajištěno na skládce v Ostravě, bylo vráceno majiteli.

Na základě zjištěných skutečností policisté ve zkráceném přípravném řízení muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

23. 1. 2024

