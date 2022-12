Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krádež kabelů objasněna

LITOMĚŘICKO – Škoda přesáhla 200 tisíc korun; Zlákala ho peněženka.

Až pětiletý trest hrozí jedenapadesátiletému muži z Teplic, který se měl vloupat do novostavby domu v Litoměřicích. Pod rouškou tmy měl vniknout do domu v rekonstrukci přes zde postavené lešení. Následně nezajištěným otvorem ve vikýři měl vniknout do samotného domu a uvnitř měl strhnout a odřezat ze stropů a zdí již instalované elektrické kabely. Měl se zmocnit několika stovek metrů kabelů typu CYKY v hodnotě vyčíslené na více než 200 tisíc korun. Na základě operativního šetření se litoměřickým kriminalistům dotyčného podařilo vypátrat. Kabely se zajistit nepodařilo, neboť Tepličan měl mezitím svou kořist zpeněžit a utržené finance užít pro svou potřebu. Obvinění pro trestný čin krádeže si převzal v těchto dnech.

Zlákala ho peněženka

Radovesickým policistům se podařilo vypátrat nenechavce, který se měl v polovině měsíce listopadu tohoto roku zmocnit odložené peněženky. Peněženka se nacházela v košíku jízdního kola opřeného o stěnu čekárny libochovického nádraží. Majitel bicyklu a peněženky chvíli nevěnoval svým věcem patřičnou pozornost. Toho měl využít pětatřicetiletý muž z Lovosicka, který se měl odložené peněženky s finanční hotovostí a platebními kartami zmocnit. Škoda byla vyčíslena na bezmála 7 tisíc korun. Policistům se podařilo na základě operativního šetření a díky místní znalosti „nového majitele“ peněženky vypátrat. Peněženku s platebními kartami se zajistit podařilo, ale finance bohužel již ne. Podezření pro trestný čin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku bylo dotyčnému sděleno. V případě soudem uznané viny ho čeká až dvouletý pobyt za mřížemi.

20. prosince 2022

nprap. Pavla Kofrová

KŔP Ústeckého kraje

