Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krádež kabelky

LITOMĚŘICKO – Využil spánku poškozené; Odhalená skrýš…

Na základě operativního šetření se litoměřickým policistům podařilo objasnit krádež kabelky z nedávné doby. Nestřeženého okamžiku, kdy mladá žena usnula na jedné z laviček v Litoměřicích, využil dvaatřicetiletý muž z Ústecka. Přistoupil k lavičce a kabelky, kterou měla odloženou vedle sebe, se nepozorovaně zmocnil. Když žena procitla, zjistila svou ztrátu a také to, že včetně kabelky přišla o osobní doklady, mobilní telefon a další cennosti v ní uložené. Škodu vyčíslila na více než 3 tisíce korun. Ústečan je nyní podezřelý z trestného činu krádeže. Tohoto jednání se dopustil i přes to, že byl v posledních třech letech za obdobný čin pravomocně odsouzen a potrestán. Pobyt ve vězení se mu tudíž může protáhnout až na tři roky.

Skrýš byla odhalena

Obvinění pro trestné činy krádeže a porušování domovní svobody si v těchto dnech převzal sedmadvacetiletý muž z Litoměřic, který počátkem července tohoto roku opakovaně vnikl do rodinného domu v malé obci u Litoměřic. Do objektu domu vnikl po přelezení oplocení, dále pak po odhalení volně přístupné skrýše na klíč od domovních dveří, tento použil k vniknutí do domu. Zmocnil se skládací koloběžky mobilního telefonu a různého příslušenství k výpočetní technice. Škoda byla odhadnuta na více než jedenáct tisíc korun. Část odcizených věcí se podařilo zajistit a vrátit majiteli. V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému až tříletý trest odnětí svobody.

9. srpna 2022

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

