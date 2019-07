Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Krádež jízdního kola

JIHLAVSKO: Po pachateli policisté pátrají

Policisté pátrají po pachateli, který odcizil v bytovém domě v Jihlavě jízdní kolo. Ke spáchání činu došlo v době od začátku července do středečního rána 24. července na ulici Erbenova. Pachatel vnikl do bytového domu, kde v místnosti společné kočárkárny odcizil trekingové jízdní kolo značky Leader Fox, černé barvy se žlutými proužky, a to včetně doplňků a řetězu se zámkem, kterým bylo kolo uzamčeno. Majiteli způsobil škodu přibližně deset tisíc korun. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a provedli v lokalitě šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. Po pachateli a odcizeném jízdním kole policisté pátrají.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

24. července 2019

