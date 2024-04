Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež jednoho a půl milionu

Pražští kriminalisté pátrají po neznámém muži, který se v Králodvorské ulici v Praze 1 vloupal do vozidla a odcizil tašku s penězi.

Neznámý muž si zřejmě náhodou vytipoval luxusní vůz zaparkovaný v Králodvorské ulici v Praze 1 a rozhodl se, že se do něj „podívá“. Ve chvíli, kdy poškozený s vozidlem zaparkoval a vystupoval ven, tak mu neznámý muž pootevřel zadní dveře a poodešel dál. Otevřené dveře způsobily to, že se vozidlo po zmáčknutí dálkového ovladače neuzamklo a neznámý zloděj tak jen chvíli počkal, než se řidič ztratil z dohledu. Poté vnikl do vozidla a přes zadní sedačky se dostal až do kufru, odkud odcizil igelitovou tašku. Ihned poté odešel neznámo kam a když zjistil, co se v tašce nachází, musel být velmi překvapen. V igelitce si totiž poškozený vezl jeden a půl milionu korun. Místo toho však musel řešit spoustu problémů s vyloupeným vozidlem.

Kriminalisté začali okamžitě po neznámém muži pátrat a zajistili všechny kamerové záznamy z okolí. Při jejich vyhodnocení na nich detektivové nalezli podezřelého muže, který má celou krádež s největší pravděpodobností na svědomí. Jelikož se jim ho do dnešního dne nepodařilo vypátrat a je zde důvodné podezření, že by se mohlo jednat o cizince, žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud muže na záznamu poznáváte, nebo víte, kde by se mohl nacházet, kontaktujte prosím linku 158.

Pachateli vloupání hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin krádež ve čtvrtém odstavci, s ohledem na výši škody, až osmiletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 4. dubna 2024

