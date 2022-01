Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krádež jako „koníček“

RAKOVNICKO – Za pokračující krádeže mu hrozí až tři léta ve vězení.

Rakovničtí kriminalisté obvinili 27letého muže, který od půlky listopadu do půlky prosince loňského roku několikrát kradl nebo se o to alespoň pokusil. Při posledním takovém jednání ho zadrželi policisté těsně po činu.

Komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil proti muži trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání dvou trestných činů, a to z krádeže a porušování domovní svobody. Těch se dopustil celkem v 6 případech, a to v Rakovníku a v Novém Strašecí.

Sedmadvacetiletý muž 18. listopadu 2021, v dopoledních hodinách, v obchodním domě v ulici Luženská v Rakovníku, odcizil mobilní telefon v hodnotě 5 tisíc korun, který byl zajištěný ocelovým lankem. To se mu podařilo přestřihnout a mobil poté vložil do kapsy a přes pokladní zónu bez zaplacení s ním prošel z prodejny ven. Tentýž den, ale v odpoledních hodinách, se pokusil v prodejně jedné společnosti mobilních operátorů odcizit mobilní telefon v hodnotě 8 tisíc korun. V krádeži mu ale naštěstí zabránil pracovník obchodu, který muže vyzval k vrácení telefonu, což tak učinil.

O necelý měsíc později, tj. 16. prosince 2021, se „přesunul“ z Rakovníka do Nového Strašecí. Tam během jednoho odpoledne, v době od 14 hodin do 16 hodin, nadělal několika poškozeným škody víc než dost. V čase od 14:00 do 14:15 hodin odcizil ze dvorku základní a mateřské školy v ulici Komenského pánské jízdní kolo s doplňky ve výši okolo 7500 Kč. Okolo půl třetí pak z vnitřních prostor neuzamčeného bytového domu v ulici U Školy odcizil míchadlo, příklepovou vrtačku, bourací kladivo a další stavební nářadí v hodnotě za necelých 5 tisíc korun. Po půl čtvrté odpoledne se pokusil odcizit z balkonu bytu v ulici Žižkovo náměstí plastovou přepravku s několika pivy. Zloděj se snažil přelézt na balkon, aby se dostal k pivům, jenže v tu chvíli ho vyrušil majitel bytu, čímž ke krádeži nedošlo a ten utekl pryč.

Další den, 17. prosince, opět 27letý muž zamířil do obchodního domu v Luženské ulici v Rakovníku. Tam se ujal cestovního kufru určeného k prodeji, do něhož postupně naskládal několik kusů sluchátek, reproduktory, různé druhy nářadí, zastřihovač a strojek na vlasy a vousy, batoh a prodlužovací kabely. S tímto kufrem plným kradeného zboží prošel bez zaplacení přes pokladní zónu z prodejny ven, jenže před vchodem už na něho čekali policisté a na místě ho zadrželi.

Obviněnému sedmadvacetiletému muži hrozí v případě odsouzení trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

26. ledna 2022

