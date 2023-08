Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Krádež hodinek za tři čtvrtě milionu

ÚSTÍ NAD ORLICÍ - Prodej hodinek Rolex neskončil předáním peněž, nýbrž útěkem pachatele.

Orlickoústečtí kriminalisté se od 7. srpna zabývají případem krádeže hodinek značky Rolex v hodnotě 750 tisíc korun. Příběh začal ale už o několik dní dříve, kdy majitel hodinky inzeroval na internetovém portálu k prodeji. Netrvalo dlouho a na inzerát odpověděl zájemce o koupi, se kterým si majitel sjednal osobní schůzku. Během té proběhlo vše standardně, zájemce si hodinky vyzkoušel, telefonicky si s dalším mužem ověřil pravost hodinek a poté řekl, že si koupi promyslí a ozve se. O pár dní později se oba muži dohodli na uskutečnění koupě a tak se opětovně osobně sešli na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí. Zájemce si ještě jednou hodinky nasadil na ruku a společně šli do nedaleké bankovní pobočky, kde mělo dojít k převodu peněz. Po vstupu do vestibulu banky však kupující odstrčil prodávajícího a i s hodinkami na ruce utekl směrem do ulice Havlíčkova, kde přeskočil plot a zmizel z dohledu. Poškozený se snažil pachatele pronásledovat, bohužel ale marně.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za což pachateli v případě odsouzení s ohledem na výši škody hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Kriminalisté mají k dispozici videozáznam zachycující podobu podezřelého.

Popis podezřelého:

Muž světlé pleti okolo 30 let, vysoký asi 180 centimetrů, střední postavy. Měl krátké vlasy tmavě hnědé barvy nagelované a sčesané směrem dozadu, na tváři měl vousy – strniště a na očích dioptrické brýle s kulatými obroučkami. Kouřil elektronickou cigaretu. Na ruce měl stříbrné hodinky značky Rolex a nesl hnědou koženou tašku. Hovořil špatnou češtinou s východním přízvukem.

Kriminalistům se do současné doby i přes veškerou snahu nepodařilo ztotožnit podezřelého a proto se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc. Jestliže muže na fotografiích poznáváte, nebo víte, kde se zdržuje, kontaktujte policisty na lince 158, nebo přímo na telefonním čísle 974 580 443. Zároveň pátráme i po odcizených náramkových hodinkách Rolex ze žlutého kovu s modrým ciferníkem a výrobním číslem Z857479 (viz. foto)

23. srpna 2023

por. Mgr. Iveta Kopecká

tisková mluvčí Policie ČR Pardubického kraje

Související dokumenty Podezřelý průchod - video

Velikost souboru:2,5 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem