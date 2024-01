Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež hodinek za několik milionů

Kriminalisté pátrají po neznámých pachatelích, kteří se vloupali do provozovny prodejny hodinek a odcizili zboží za více než tři miliony korun.

Dva neznámí muži zřejmě nestihli navštívit prodejnu hodinek v ulici Na Dělostřílnách v Praze 6 v otevírací době, a tak se do ní v nočních hodinách vloupali. Za pomoci kladiv rozbili výplň balkónových dveří, které si pak otevřeli a vnikli dovnitř, kde v rozbíjení skel dále pokračovali. Ze všech rozbitých vitrín odcizili několik desítek kusů hodinek a poté z místa utekli neznámo kam. Na celou krádež byli velmi dobře připraveni. Na hlavách měli čelovky, používali rukavice a celý obličej měli zamaskovaný respirátory. Majiteli podniku tím způsobili škodu na odcizeném zboží ve výši více než tři a čtvrt milionu korun a dalších padesát tisíc korun na poškozeném majetku.

Policisté z místního oddělení Břevnov zajistili kamerové záznamy a do případu se také zapojili kriminalisté z 2. oddělení Prahy I. Do současné doby se jim za využití všech operativně pátracích prostředků nepodařilo podezřelé muže vypátrat a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Na jednom ze záběrů je totiž zaznamenán muž, který prodejnu navštívil večer před krádeží a mohl by tak poskytnout velmi důležité informace k celému případu. Pokud muže v zelené bundě s červeným batohem poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, kontaktujte prosím linku 158.

Pachatelům hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestný čin krádež až osmiletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 4. ledna 2024

Související dokumenty Vloupání do hodinářství.mp4

Velikost souboru:74,9 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem