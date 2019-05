Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež finanční hotovosti

DOMAŽLICE - Zloděj vytáhl peněženku z kapsy kalhot muže sedícího na lavičce. Ukradl z ní peníze a pak ji zahodil.

Dne 27. května 2019 přijali domažličtí policisté oznámení dvaatřicetiletého muže o tom, že mu byla ukradena finanční hotovost, a to dne 24. května 2019 v blíže nezjištěné době od 15 hodin do 16 hodin, když seděl na lavičce u kašny na domažlickém náměstí. Zloděj mu měl vytáhnout peněženku ze zadní kapsy kalhot, odcizit z ní finanční hotovost 1 200 korun, prázdnou peněženku odhodit na lavičku a odejít. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež. Po pachateli pátrají. Pomoci by jim mohl záznam z kamerového systému města, který si vyžádali od městských policistů.



por. Mgr. Dagmar Brožová

28. května 2019

vytisknout e-mailem