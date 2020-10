Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádež filtrů objasněna

HRADECKO - Tři cizinci způsobili škodu za statisíce.

Majitelé dodávek si mohou oddechnout. Policisté po dvou měsících usilovného pátrání dopadli v pátečních ranních hodinách (23.10.) pachatele krádeží filtrů pevných částic z dodávek. K dopadení jim dopomohl hlavně kvalitní městský kamerový systém v Pardubicích. Jsou jimi tři cizinci z Evropské unie ve věku 38, 41 a 43 let, kteří jsou nyní již obviněni z trestného činu krádež. Jeden z nich (41letý) je navíc obviněn z maření úředního rozhodnutí, protože v září 2019 mu byl uložen za krádež tříletý trest vyhoštění.

Cizinci se zaměřili na vozidla zaparkovaná na volně přístupných místech v Hradci Králové a Pardubicích značek Renault Master a Opel Movano, z kterých po demontáži uchycovacích šroubů a přeskřípnutí 2 gumových hadic demontovali filtr pevných částic DPF. Na 22 vozidlech způsobili škodu za více jak 1,6 milionů korun. Odcizené filtry pak dodávali do své země jako náhradní díly.

Policisté podali na všechny tři obviněné muže podnět na uvalení vazby. Soudce návrhu vyhověl a všichni tři, kterým hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let, jsou od nedělního dopoledne stíháni vazebně.

por. Iva Kormošová

27.10.2020, 10.30





vytisknout e-mailem