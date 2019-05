Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krádež europalet

PRAHA ZÁPAD – V obci Únětice.

V době od 23. 5. 2019 od 18:00 hodin do 25. 5. 2019 do 09:00 hodin, v obci Únětice, v ulici Za Humny, vnikl neznámý pachatel do rozestavěné garáže, kde následně odcizil 24 ks europalet. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 5.640,-Kč.

Po neznámém zloději a odcizených paletách pátrají policisté z Obvodního oddělení Libčice, kteří přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění a vypátrání.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

27. května 2019

