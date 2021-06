Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež elektrokabelů

České Budějovice - Dva mladí muži kradli v trafostanici. Teď čelí trestnímu stíhání.

Českobudějovičtí kriminalisté z oddělení obecné kriminality objasnili případ z loňského léta, kdy se neznámý pachatel vloupal do objektu bývalé slévárny v krajském městě. Důkladným šetřením prokázali, že dvojice mužů (ve věku 25 a 27 let) po vzájemné dohodě vnikli do areálu firmy, kde v budově trafostanice odcizili různé elektrické kabely, čímž byla způsobena škoda za více jak 24 000 korun.

Oba muži si z rukou kriminalistů převzali usnesení o zahájení trestního stíhání ve věci přečinu Krádež a Poškození cizí věci. Jejich stíhání je vedeno nevazebně.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

22. června 2021

vytisknout e-mailem