Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež elektro nářadí z vozidla

PLZEŇ - Vloupal se do zaparkovaného vozidla, ze kterého odcizil zejména elektro nářadí za necelých 60 000 korun. Policisté po pachateli pátrají.

Policisté obvodního oddělení Plzeň 2 přijali oznámení o krádeži elektro nářadí a i ručního nářadí z vozidla v Plzni v Černicíc. To, v době od 13. do 14. prosince 2020 od osmi hodin večer do osmi hodin ráno, poškozený zaparkoval naploše oploceného areálu a od zabezpečeného vozidla odešel. Dosud neznámý pachatel si vyhlédl zaparkovaný vůz, kdy se nejprve prostříhal skrze oplocení areálu a vnikl do jeho prostoru. Poté se dostal k zaparkovanému automobilu, do jehož nákladového prostoru nezjištěným způsobem vnikl, prohledal, a ze kterého následně odcizil elektro nářadí, ruční nářadí a další pracovní pomůcky v hodnotě za necelých 60 tisíc korun. Policisté nahlášený případ nejprve zaevidovali, ohledali místo činu a zajistili maximální počet stop k dalšímu vyhodnocení. V současné době prověřují veškeré okolnosti, zjišťují další poznatky a případem se intenzivně zabývají. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu krádež a po pachateli intenzivně pátrají. Policisté také intenzivně pracují na dalších osmi případech majetkového charakteru, které byly nahlášeny během měsíce prosince.

Policisté upozorňují na to, že jakékoliv ponechané předměty či věci ve vozidlech se stávají velkým lákadlem zlodějů, kteří si svou "kořistí" chtějí přilepšit do své kapsy. Je vhodné, abyste si všechny věci, předměty a nářadí z vozidla odnesli a nedali tak šanci zlodějům. Nezapomeňte, že auto není trezor a takové opomenutí vás připraví nejen o vaše cennosti, ale i o čas, který strávíte vyřizováním této nemilé zaležitosti.

nprap. Veronika Hokrová

15. prosince 2020

