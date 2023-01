Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krádež elektrických kartáčků

Dvojice mužů společnými silami odnesla z drogerie bez zaplacení zubní kartáčky za bezmála třináct tisíc korun. Nepoznáváte je?

Pražští policisté pátrají po totožnosti dvojice mužů, která je podezřelá z krádeže elektrických kartáčků z obchodu v Olbrachtově ulici v Praze 4. Podezřelí přišli do prodejny každý zvlášť, pravděpodobně proto, aby co možná nejméně upoutali pozornost zaměstnanců. Během několika minut se však potkali mezi regály u elektrických kartáčků na zuby a společnými silami, nikým nepozorováni, si několik těchto balení nastrkali do připravené tašky. Nutno podotknout, že jeden z podezřelých již měl několik těchto výrobků uschovaných v kalhotách a pod bundou. Společně pak z obchodu bez zaplacení vynesli celkem osm kartáčků i s příslušenstvím za bezmála třináct tisíc korun.

Pokud podezřelé poznáváte, kontaktujte prosím linku 158.

Případ se stal 18. prosince v odpoledních hodinách a je prověřován pro podezření z trestného činu krádež.

por. Mgr. Jan Rybanský - 31. leden 2023

