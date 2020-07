Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Krádež elekrokol

HAVLÍČKOBRODSKO: Pachatel se vloupal do obchodu s cyklistickým zbožím

Havlíčkobrodští kriminalisté pátrají po pachateli, který se v úterý 14. července těsně po půlnoci vloupal do cykloprodejny na ulici Jihlavská v Havlíčkově Brodě. Do prodejny se pachatel dostal tak, že za užití násilí vylomil elektronické vstupní dveře, které tímto poškodil a následně z obchodu odcizil dvě elektro kola značky Haibike, čímž majiteli obchodu způsobil škodu převyšující částku 300 tisíc korun. Policisté v tomto případě celou událost zadokumentovali jako trestné činy krádež vloupáním a poškození cizí věci, za které pachateli v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Kriminalisté v současné době po odcizených kolech a po pachateli tohoto trestného činu pátrají.

nprap. Bc. David Linhart, vrchní inspektor

15. července 2020

