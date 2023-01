Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež e-kola

České Budějovice - Případ je vyšetřován policisté z největšího jihočeského oddělení.

To, že jsou v posledních měsících „v kurzu“ pachatelů elektrická jízdní kola, se bohužel nedávno přesvědčil jeho majitel v centru krajského města. Od poloviny ledna do včerejšího rána dosud neznámý pachatel v ulici Slunečná 969/3, vnikl do suterénu bytového domu, kde ze sklepní koje odcizil kolo značky E-Swan v hodnotě více jak 30 000 korun.

V té souvislosti žádají českobudějovičtí policisté z městského oddělení případné svědky nebo osoby, které by mohli přispět k objasnění případu, aby nás kontaktovali na oddělení v ulici 28. října 1, telefon 974 226 700 nebo na lince tísňového volání 158.

Děkujeme.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

23. ledna 2023

