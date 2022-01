Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Krádež dvou seker

PLZEŇ - Do obchodu měla pachatele zavést finanční tíseň. S ukrytým lupem v kalhotách prošel přes pokladní zónu bez zaplacení. Takového jednání se dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech za podobné protiprávní jednání pravomocně potrestán.

Včera večer došlo v jednom z obchodů pro kutily v centru města ke krádeži dvou seker. Takového jednání se měl dopustit 29letý muž, který měl dne 24. ledna 2022 krátce po sedmé hodině večer vstoupit do obchodu s nekalým úmyslem. Na prodejní ploše si vyhlédl vystavené sekery. Jeho cíl byl jasný. Samotný výběr zboží byl zcela náhodný, a tak si do svých kalhot ukryl dvě sekery pro všestranné využití. Pro větší pohodlí si kalhoty utáhl páskem a s takto ukrytým zbožím prošel přes pokladní zónu bez zaplacení. I když se pachateli možná zdálo, že jeho úkryt je důmyslný, přesto ho bedlivé oko pracovníka ostrahy prodejny zahlédlo a muž byl za pokladnou záhy zastaven. Zboží muž následně dobrovolně vydal zpět a opracovníci ostrahy na místo přivolali policejní hlídku. Ta muže vyzvala k podání vysvětlení k celé zaležitosti s čímž muž dobrovolně souhlasil. Poté ho odvezla na místní obvodní oddělení k dalším úkonům. Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed ve věci vedou prověřování a zkrácené přípravné řízení. Takového jednání se 29letý muž nedopustil poprvé. Dle jeho slov ho do obchodu přivedla osobní finančí tíseň.

nprap. Veronika Hokrová

25. ledna 2022

