Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krádež dvou elektrokol v Říčanech

PRAHA VENKOV - JIH - Majitel zloděj způsobil škodu ve výši 120 tisíc korun

Policisté Obvodního oddělení šetří od minulého víkendu krádež dvou elektrokol, ke kterému došlo v zahradním domku v Říčanech.



Majitel si svá kola uložil do zahradního domku, tak jak je zde ukládal vžy předtím. Zatím neznámého pachatele neodradilo ani to, že musel nejprve překonat oplocení pozemku u rodinného domu a pak se ještě dostat do zahradního domku. Tam pak odcizil dvě elektrokola.

Toho, že elketrokola v domku chybí si majitel všiml 22. listopadu a celou věc ihned nahlásil na policii.



Jelikož má majitel objekt zabezpečený kamerami zjistil, že k vloupání a krádeži došlo 19. listopadu ve 4 hodiny ráno.

Neznámý pachatel tak majiteli způsobil škodu ve výši 120 tisíc korun.



Policisté nyní po pachateli krádeže pátrají. V případě dopadení a prokázání viny může skončit na jeden rok až 5 let ve vězení.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

26. listopadu 2021

