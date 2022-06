Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Krádež dronu muži nevyšla

JIHLAVSKO: Muž byl obviněn ze spáchání trestného činu

Policisté dopadli muže, který se v Jihlavě dopouštěl majetkové trestné činnosti. Odcizil jízdní kola, vloupal se do skříněk a ze zaparkovaného auta si odnesl mimo jiné dron. Poslední krádež mu ale nevyšla dle jeho představ, a to díky všímavosti policistů hlídkujících ve městě. Na začátku týdne policisté muže zadrželi a zahájili jeho trestní stíhání.

Muže důvodně podezřelého ze spáchání série krádeží vypátrali policisté v pondělí 13. června ve večerních hodinách v JIhlavě na ulici Havlíčkova. Čtyřicetiletého muže cizí státní příslušnosti, který pobývá na Havlíčkobrodsku, zadrželi a odvezli ho na oddělení policie k provedení příslušných procesních úkonů. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání. „Muž byl obviněn z pokračujícího přečinu krádeže,“ řekl npor. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již soudně trestán.

Čtyřicetiletý muž je obviněn z toho, že se v období od března do června dopustil v Jihlavě tří krádeží, při nichž způsobil škodu přes čtyřicet tisíc korun. V březnu ve dvou případech vnikl do bytového domu a odcizil různé věci. V prvním případě se ve společných prostorech domu vloupal do skříněk a odcizil nářadí, oblečení a další věci. V druhém případě v bytovém domě odcizil tři jízdní kola odstavená na chodbě. Ukradené věci se následně snažil zhodnotit ve svůj prospěch, a to zpeněžit nebo směnit za něco jiného. Ke třetí krádeži došlo v červnu a cílem pachatele se stalo vozidlo zaparkované na ulici. Ve večerních hodinách upoutal jeho pozornost automobil VW s neuzamčeným zavazadlovým prostorem. Muž z něho odcizil kufřík s dronem, tašku s oblečením a další věci. V tomto případě ale měla krádež jiný konec. Muže s taškou si v nočních hodinách na ulici Brněnská všimli policisté, ten se při jejich spatření v tušení blížícího se konce dal ihned na útěk a tašku odhodil. Odcizené věci policisté zajistili a převzal si je zpět jejich majitel. Vypátrání a dopadení muže pak v krátké době následovalo. Kriminalisté se na základě šetření dostali na stopu čtyřicetiletému muži a z výsledků prověřování navíc vyplynulo, že stojí ještě za dalšími krádežemi v Jihlavě. Státní zastupitelství vydalo souhlas s jeho zadržením, policisté po něm vyhlásili pátrání a tento týden skončil muž v policejní cele.

Po provedení všech nezbytných úkonů byl obviněný muž ze zadržení propuštěn a je stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Bc . Jana Kroutilová, komisař

17. června 2022

