Krádež dřeva; Přišla o 22 tisíc korun

TEPLICKO - Za dřevo nezaplatili; Další z internetových podvodů..

Vytěžili dřevo, které nezaplatili

Z krádeže dřeva bylo sděleno podezření dvěma mužům z Teplicka. Ti si zajeli pro topivo do obce Proboštov. Na jedné z parcel vytěžili pomocí těžké techniky 15 kubíků smíšeného dřeva a to poté odvezli, aniž by se s někým dohodli a dřevo řádně zaplatili. Lesům České republiky tak vznikla škoda přes 20 tisíc korun. Policistům se po oznámení krádeže podařilo do měsíce zloděje vypátrat a sdělit jim podezření z krádeže.

Prodávala boty, přišla o 22 tisíc

Další podvod při prodeji zboží byl oznámen dubským policistům 1. dubna. Nejednalo se však o aprílový žertík, ale o další ze série podvodných jednání v prostředí internetu. Žena inzerovala na inzertním portálu prodej dětských bot za 500,-Kč. Na inzerát se jí ozvala zájemkyně, která chtěla od prodávající mailovou adresu a telefon. Na email jí pak přišel odkaz tvářící se jako stránky přepravní služby, ten byl však falešný. Na tomto odkazu byly instrukce k zapsání údajů o platební kartě. Prodávající v dobré víře tyto informace vyplnila a zároveň potvrdila vstup do internetového bankovnictví. Následně jí však z účtu byly uskutečněny dvě platby, dohromady přes 22 tisíc korun. Žena si uvědomila, že je to podvod a zavolala do své banky, kdy už však platby nešly blokovat. Následně věc oznámila na policii.

Opětovně varujeme před zadáváním údajů o své platební kartě a přístupových hesel do internetového bankovnictví na zaslaných odkazech od cizích lidí. Během pár okamžiků tak můžete přijít o své úspory.

4. dubna 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

