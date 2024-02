Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež dortu

České Budějovice - Mladík chtěl oslavit svátek zamilovaných netradičním způsobem. Pro svou "vyvolenou" zajistil sladkost, avšak krádeží.

Krádež cukrovinky s „Valentýnským nádechem“ má zřejmě na svědomí 27letý mladík z Českokrumlovska. 14. února v brzkých ranních hodinách v českobudějovickém obchodním centru odcizil dort Red velvet, který pochopitelně na pokladně neuhradil a během dne ho předal osobě druhého pohlaví.

To však nebylo vše, co má protizákonného „na triku“. Dva týdny předtím se zmocnil jízdního kola, které bylo zajištěné v kolostavu a to si přivlastnil.

Celkem způsobil škodu za více jak 12 000 korun.

Na základě důkladného šetření si včera z rukou strážců zákona z obvodního oddělení České Budějovice – město převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádež. Pro policisty se jedná o známou osobu, kdy byl v posledních třech letech trestán za protiprávní jednání.

22. února 2024

