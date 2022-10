Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Krádež dětského domku

MOSTECKO - Muž přelezl plot; Rozvoz kolegů nevyšel; Pro dobrotu na žebrotu.

Policisté z obvodního oddělení Zahradní znají totožnost osoby, která se dopustila vloupačky. Jedná se o 23letého muže z Mostecka. Ten v nočních hodinách o zářijový státní svátek překonal dvoumetrové oplocení prodejny s nábytkem a odejít měl s dětským domkem. Ke krádeži se prý rozhodl z důvodu finanční nouze. V danou noc se rozhodl využít uzavření všech obchodů a vstoupil na oplocený pozemek. Odcizený plastový domek nejprve uschoval v křoví a po nějaké době ho prodal náhodné osobě na ulici za tisíc korun. Získané finanční prostředky okamžitě utratil. Poškozené prodejně způsobil ovšem hmotnou škodu přesahující 4 tisíce korun. Policisté šetřením vloupačky muže ztotožnili a zjistili, že se nejedná o žádného nováčka ve svém oboru. O letošních prázdninách byl mosteckým soudem potrestán za jiné majetkové delikty. Na policejní stanici si ve zkráceném přípravném řízení převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádež vloupáním. Vzhledem k minulosti hrozí muži v případě odsouzení až tři roky za mřížemi.

Rozvoz kolegů nevyšel

Nedělního večera dávala policejní hlídka přednost jinému vozidlu, které jelo po ulici Zdeňka Štěpánka v Mostě. Na to není nic neobvyklého, ovšem 49letá řidička ve vozidle Škoda měla zřejmě naspěch a nejela podle policistů předepsanou rychlostí. Ti motoristku zastavili a provedli kontrolu. Uniformovaným mužům žena nepředložila řidičský průkaz a hned přiznala, že nesmí sedět za volantem. Tuto informaci policisté ověřili a zjistili, že řidička má dva platné zákazy řízení motorových vozidel. První vydal okresní soud a před čtyřmi měsíci i Magistrát města Mostu. Údajně rozvážela domů kolegy ze zaměstnání. Vzhledem k tomu, že neměla na pozici řidiče co dělat, policisté Mostečanku zadrželi a převezli na služebnu k výslechu. Tam ji strážci zákona předali podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Snad si to příště žena rozmyslí, protože bude-li uznána vinnou, hrozí ji až dvouletý pobyt ve vězení.

Pro dobrotu na žebrotu

Litvínovští policisté předali sdělení podezření 32leté ženě ze spáchání trestného činu krádeže. Ta přišla na samotném začátku minulého týdne na návštěvu ke své kamarádce, která bydlí se svým přítelem, domů. Podezřelá dostala nabídku k získání dětského oblečení pro svého nastávajícího potomka. Obdržela dvě plné tašky. Po ukončení návštěvy ovšem neodešlo pouze oblečení. Litvínovanka zřejmě využila chvilkové nepozornosti hostitelů a muže měla připravit o uschovanou peněženku. V té byla finanční hotovost 1000 korun a osobní doklady. Kontaktovat ženu se páru nepodařilo, proto následující den celou věc oznámili na obvodním oddělení. Tam už nebylo žádným tajemstvím, že návštěvnice byla Okresním soudem v Mostě v minulosti potrestána za majetkový delikt. Uzná-li soud její vinu, hrozí jí až tříletý pohled přes mříže.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

19. října 2022

