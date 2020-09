Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádež části bagru

HRADECKO - Zloděj se musel nadřít.

Od pondělního rána smiřičtí policisté řeší případ krádeže části bagru, ke které došlo přes víkend v jedné z firem na Smiřicku. Škoda na naklápěcí hydraulické hlavě je vyčíslena na více jak 150 tisíc korun. Do firmy se zatím neznámý pachatel dostal odstraněním visacího zámku na bráně objektu, na místě musel odmontovat čepy, odpojit hydraulické hadice a odpojit lžíci, kterou nechal na místě. S největší pravděpodobností muselo být pachatelů více, protože odcizené zařízení váží cca 260 kg.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádež, za který hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do 5 let.

por. Iva Kormošová

9.9.2020, 14.15

