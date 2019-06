Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krádež auta za jízdy

HRADECKO - Odcizené auto se majitelce našlo během hodiny.

Včera chvilku před 17. hodinou jsme na lince 158 přijali oznámení o útěku pacienta z hradecké nemocnice. O pár minut později jsme přijali další oznámení, že jedné řidičce, která stála před přechodem pro chodce za soutokem řek Labe a Orlice a čekala na červené, skočil do auta muž v pyžamu a bačkorách. Muž se nejprve snažil ženu vytáhnout z auta, což se mu nepodařilo a tak ji vytlačil na sedadlo spolujezdce. S autem se rozjel, po pár metrech ho otočil a vydal se směrem na Pardubice. Za posledními semafory na Rašínově třídě ženu z auta vysadil a pokračoval v jízdě. Žena neutrpěla žádné zranění. Policisté okamžitě vyhlásili pátrací akci po muži a odcizeném osobním vozidle značky Škoda Citigo. Na pomoc si přivzali i vrtulník z letecké služby. O půl hodiny později jsme přijali oznámení o krádeži oblečení ze zahrady rodinného domu ve Lhotě pod Libčany. Další volání, že na benzinové pumpě na Nechanicku neznámý muž natankoval a ujel bez zaplacení, následovalo za pár minut. Všechna oznámení vedla ke stejnému muži.

Okolo 18. hodiny policisté z obvodního oddělení Hořice zahlédli podezřelé vozidlo vyjíždějící od obce Stračov. Po silnici I/35 směrem na Hradec Králové se za ním vydali. Pomocí výstražného zařízení ho vyzývali k zastavení. Řidič však výzev nedbal a pokračoval v jízdě, kdy dodržoval rychlost jak v obci, tak i mimo obec. Až u obce Rozběřice se jim ho pomocí zátarasu podařilo zastavit. Čtyřiačtyřicetiletého muže zadrželi a po provedení úkonů ho předali do péče lékařů. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro trestný čin loupež, za který hrozí trest odnětí svobody od 2 do 10 let.

Odcizené auto jsme po ohledání vrátili 36leté majitelce, která nezjistila žádné poškození.

por. Iva Kormošová

23.6.2019, 11.15



