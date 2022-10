Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež a výtržnictví v jednom

Strakonice – Kradl a napadl zaměstnance ostrahy.

V neděli 9. října 2022 po 15 hodině přišel do supermarketu v ul. Na Ohradě známý recidivista. Nepřišel nakupovat, ale krást. Do kapes si schoval láhev alkoholu, sýr a krabici mléka. Když prošel bez zaplacení přes pokladní zónu, byl vyzván zaměstnancem ostrahy prodejny, aby předložil ke kontrole obsah kapes. Oslovený se ale začal zdráhat, se zaměstnancem se začal přetahovat a vyhrožovat mu ublížením na zdraví. Konflikt vyústil v napadení, kdy recidivista zaměstnance udeřil do oblasti spánku. Odcizené zboží v celkové hodnotě 369 korun mu při potyčce vypadalo na zem. Incident se naštěstí obešel bez zranění. Jednatřicetiletý recidivista je za své jednání podezřelý ze spáchání přečinu krádeže a výtržnictví.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

10. října 2022

