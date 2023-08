Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Krádež

Jindřichův Hradec – Dačice – Kradl zeleninu.

Policisté z Dačic sdělili dne 1. srpna 2023 podezření z trestného činu krádeže a porušování domovní svobody sedmatřicetiletému muži. Ten v polovině měsíce července vnikl v Dačicích do oplocené zahrady kde ze skleníku i z venkovních záhonů odcizil rajčata, okurky, papriky, beraní rohy a brambory. Při sklizni ještě několik vzrostlých rostlin úplně poničil. Poškozenému způsobil škodu přesahující tisíc korun. Šetřením policistů byl odhalen i další přečin, kterého se podezřelý dopustil. Dne 18. července 2023 v areálu Nemocnice Dačice násilně vnikl do zaparkovaného karavanu, ve kterém přenocoval. Než karavan opustil, odcizil z něho lůžkoviny. Poškozením karavanu a odcizením lůžkovin způsobil škodu převyšující 10 tisíc korun. Věc je řešena ve zkráceném přípravném řízení a podezřelý muž tak za své činy stane do dvou týdnů před soudem, kde mu v případě prokázání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

2. srpna 2023

vytisknout e-mailem