Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Kradenými parfémy se vonět nebude

DĚČÍNSKO - Zadarmo se k nim nedostal.

Třiadvacetiletý muž z Děčínska vyrazil v pondělí krátce po 19. hodině do drogerie v obchodním centru v Děčíně. V regálu vzal dva parfémy v hodnotě téměř 1900 korun a uschoval si je pod bundu. Pak prošel pokladnami, aniž by za ně zaplatil. Za chvíli ho ale zadržel pracovník bezpečnostní služby, a zatímco parfémy putovaly zpět do prodejny, nenechavec skončil v rukou policie. Policisté zjistili, že v posledních třech letech byl totiž za obdobný skutek odsouzen, a proto je z trestného činu krádeže podezřelý i tentokrát. Ve zkráceném přípravném řízení policisté muži sdělili podezření z přečinu krádež. Za takové jednání mu nyní u soudu hrozí v případě uznání viny až tříletý trest odnětí svobody.

Děčín 10. ledna 2024

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

