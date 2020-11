Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kradený motocykl řídil bez helmy

PLZEŇ – Policejní komisař zahájil trestní stíhání 24letého muže z Plzně. Ten při jízdě na motocyklu neměl nasazenou přilbu. Motorka byla navíc kradená a muž měl zákaz řízení.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 24letého muže z Plzně. Byl obviněn ze spáchání trestných činů krádež, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a poškození cizí věci. V přesně nezjištěné době od 22. do 23. listopadu 2020 odcizil za použití násilí motocykl značky M Derbi Senda, který byl zaparkovaný před jedním z bytových domů v Sukově ulici v Plzni. Motorku následně odtlačil do úkrytu. Zanedlouho se do úkrytu vrátil, motorku nastartoval a odjel. Při jízdě neměl nasazenou přilbu. Toho si všimla policejní hlídka. Řidič motorky na znamení STOP, ani na výstražnou a zvukovou signalizaci nereagoval a místo zastavení začal policistům ujíždět. Muže na motorce policisté dostihli a donutili zastavit v ulici Radčická, a to zahrazením cesty služebním vozidlem.

Důvod jeho jednání byl zřejmý ihned poté, co muži zákona „ujížděče“ ztotožnili. Mladík nikdy nevlastnil řidičský průkaz a navíc ujížděl na kradeném motocyklu. Následně se podrobil dechové zkoušce na alkohol, která byla s negativním výsledkem. Test na drogy odmítl. Lustrací policisté dále zjistili, že se jedná o známého recidivistu. Omezili ho na osobní svobodě, převezli na lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu a následně na policejní oddělení k dalším procesním úkonům.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce akceptoval.

nprap. Michaela Randlová

26. listopadu 2020

